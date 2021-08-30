Москвичам показали ЖК "Сердце столицы" на Шелепихинской набережной

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

На Шелепихинской набережной находится жилой комплекс "Сердце столицы". Вдоль него и до 3-его Силикатного проезда прокладывают новую проезжую часть. Ее соединят с Краснопресненской и Карамышевской набережными.

Шелепихинская получила премию Правительства Москвы, как лучший проект комплексного благоустройства и озеленения территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.