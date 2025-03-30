Круглый стол для учителей истории проходит в Москве

Больше 100 преподавателей истории из стран СНГ и ближнего зарубежья собрались в Москве, чтобы обменяться опытом в патриотическом воспитании молодежи. В столице проходит круглый стол для педагогов в рамках патриотического движения "Победа 9/45" и Евразийской каникулярной школы "Историческая правда".

Главные цели мероприятия – укрепление международного сотрудничества, обмен опытом в образовательной сфере, а также защита правды о борьбе с фашизмом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.