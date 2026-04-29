В Москве регулярно чистят водосточную инфраструктуру на фоне непогоды

В Москве ведется проверка решеток и камер водоприемных колодцев на наличие загрязнений, которые могут препятствовать пропуску талой воды в городскую водосточную сеть. В случае выявления загрязнений проводится очистка элементов как вручную, так и с использованием специализированной техники.

Особое внимание очистке водосточной инфраструктуры уделяется на ключевых городских магистралях, вблизи пешеходных зон и остановок городского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.