Торжественный парад в честь Дня Победы на Красной площади пройдет без военной техники

Торжественный парад в честь Дня Победы на Красной площади в этот раз пройдет без военной техники. Также в параде не будут участвовать кадеты военных училищ, суворовцы и нахимовцы. Уточняется, что это связано с текущей оперативной обстановкой.

В составе пешей колонны пройдут курсанты высших военных учебных заведений. Отдельно будет организована трансляция с демонстрацией работы всех родов войск. В завершение парада над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, которые окрасят небо в цвета российского флага.

