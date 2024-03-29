Строительные леса установили на семиэтажном здании ЦУМа

В Москве началась подготовка к реставрации ЦУМа. Семиэтажное готическое здание уже закрыли баннером и установили строительные леса.

Магазин по адресу Петровка, дом № 2, был открыт в 1908 году. Он носит статус объекта регионального культурного наследия. Как отметил руководитель работ Дмитрий Стадник, необходимо оценить степень сохранения аутентичности каменной штукатурки, а также понять состояние сохранности лепных архитектурных элементов

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