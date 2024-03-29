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Новости

Новости

29 марта, 15:30

Город

Строительные леса установили на семиэтажном здании ЦУМа

Строительные леса установили на семиэтажном здании ЦУМа

Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Исторические здания завода "Борец" перевезут на новое место

Несколько улиц ушли под воду в Нахабине

Мэр Москвы: открыли прием заявок на конкурс проектов в области строительства

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городских проектах по поддержке людей с инвалидностью

"Техно": как работают столичные приложения по улучшению города

Исторические здания завода "Борец" начали переносить на новое место в Москве

Подготовка к реставрации ЦУМа началась в Москве

В Москве началась подготовка к реставрации ЦУМа. Семиэтажное готическое здание уже закрыли баннером и установили строительные леса.

Магазин по адресу Петровка, дом № 2, был открыт в 1908 году. Он носит статус объекта регионального культурного наследия. Как отметил руководитель работ Дмитрий Стадник, необходимо оценить степень сохранения аутентичности каменной штукатурки, а также понять состояние сохранности лепных архитектурных элементов

Какие работы проведут специалисты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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