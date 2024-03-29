Авторов лучших реализованных проектов в области строительства в Москве наградят 10 августа

В столице стартовал конкурс "Лучших реализованных проектов в области строительства". В нем могут участвовать объекты жилой и коммерческой недвижимости, а также образовательные, медицинские учреждения и общественные пространства. Победителей наградят накануне Дня строителя 10 августа.

Ранее лучшими по итогам конкурса становились БКЛ, павильоны "Мосфильма", центр самбо в "Лужниках" и парк "Яуза". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.