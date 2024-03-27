Андреевский мост в Москве промыли после зимы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты промыли пешеходный Андреевский мост после зимы. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные промывки инженерных сооружений после зимы. Всего до конца апреля приведем в порядок около двух тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", – добавил заммэра.

Бирюков отметил, что в бригаду рабочих входили пять человек, включая промышленных альпинистов. Сейчас они уже завершили промывку остекленной галереи моста. На это время проход людей по сооружению не ограничивался.



Заммэра напомнил, что мостовое сооружение соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные. Изначально построенный в 1905–1907 годах для Малого кольца Московской железной дороги мост находился на 1,5 километра выше по течению Москвы-реки. Однако в 1999 году арку сооружения массой почти 1,5 тысячи тонн спустили по воде ближе к Парку Горького. Там ему установили стеклянное оформление и открыли его для пешеходов.

До этого в городском хозяйстве города сообщали, что после зимы коммунальщики промыли Новоспасский причал на Краснохолмской набережной. Всего к навигации будут подготовлены 44 причала, добавляли там.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в прошлом году на территории ТиНАО построили более 37 километров новых автодорог. Наиболее масштабными проектами стали Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.