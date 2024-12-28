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28 декабря, 07:45

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Павильон проекта "Сделано в Москве" открыли в центре столицы

Павильон проекта "Сделано в Москве" открыли в центре столицы

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На пересечении улиц Кузнецкий мост и Рождественка появился павильон проекта "Сделано в Москве", выполненный в форме большой подарочной коробки. Внутри находятся игрушки, одежда, книги и развивающие игры, созданные московскими предпринимателями. В рамках "Маркетов волшебства" в павильоне представлены товары более 60 локальных брендов.

Деревянные игрушки бренда "Леснушки" пользуются большим спросом. Компания с более чем десятилетней историей ежемесячно производит до 3 тысяч изделий ручной работы. Среди их продукции – пирамидки, машинки, шнуровки и другие уникальные разработки.

Среди других товаров – вязаные игрушки и аксессуары бренда "Бабушкины Связи", который объединяет мастеров старшего поколения. Бабушки создают до 200 шерстяных изделий в месяц, а пик продаж приходится на декабрь.

Также в павильоне представлены детские книги, настольные игры и адвент-календари. Программа "Сделано в Москве" поддерживает местных производителей, предоставляя им возможность без дополнительных затрат продавать товары в павильонах на центральных улицах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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