Москву-реку разделили на 12 участков для отдыха на воде

Акваторию Москвы-реки разделили на 12 участков для отдыха на воде. Раздел реки снизит количество перекрытий акватории для проведения спортивных соревнований, массовых заплывов и других событий.

Отмечается, что вейкборд, яхтинг, греблю, сапы перенесли в зоны с меньшим потоком на судовом ходу. У отдыхающих есть возможность не только посидеть на берегу, но и заняться водными видами спорта или устроить речную прогулку.

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