Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 07:15

Город

Москву-реку разделили на 12 участков для отдыха на воде

Москву-реку разделили на 12 участков для отдыха на воде

Крестный ход в честь праздника Успения пройдет по центру Москвы

Около 2 тыс сооружений промоют в Москве в преддверии Дня города

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Московский международный фестиваль молодежных фильмов "Высоко" начался в столице

"Безопасный город": волонтеры проекта "МотоМосква.ДТП" помогают столичным мотоциклистам

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 августа

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Фестиваль исторических садов организовали в парке "Царицыно"

Детское пространство Local Play появилось в ЖК "Большая Академическая, 85"

Акваторию Москвы-реки разделили на 12 участков для отдыха на воде. Раздел реки снизит количество перекрытий акватории для проведения спортивных соревнований, массовых заплывов и других событий.

Отмечается, что вейкборд, яхтинг, греблю, сапы перенесли в зоны с меньшим потоком на судовом ходу. У отдыхающих есть возможность не только посидеть на берегу, но и заняться водными видами спорта или устроить речную прогулку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика