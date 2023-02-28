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Выставка фотографий из зоны СВО открылась в "Галерее на Мосфильме"

Выставка фотографий из зоны СВО открылась в "Галерее на Мосфильме"

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В "Галерее на Мосфильме" открылась выставка "За лентой". В экспозицию входят несколько десятков снимков, сделанных в зоне проведения СВО.

Авторы фотографий – сотрудники благотворительного фонда Владимира Соловьева и проекта "Соловьев Live". Кадры рассказывают о жизни людей в разрушенных городах и героях, которые их защищают.

Выставка состоит из двух частей. Первая показывает быт в зоне СВО. Например, опустевший Мариупольский театр, палаты госпиталя. Вторая часть состоит из портретов российских военных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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