13:00Новости
Выставка фотографий из зоны СВО открылась в "Галерее на Мосфильме"
В "Галерее на Мосфильме" открылась выставка "За лентой". В экспозицию входят несколько десятков снимков, сделанных в зоне проведения СВО.
Авторы фотографий – сотрудники благотворительного фонда Владимира Соловьева и проекта "Соловьев Live". Кадры рассказывают о жизни людей в разрушенных городах и героях, которые их защищают.
Выставка состоит из двух частей. Первая показывает быт в зоне СВО. Например, опустевший Мариупольский театр, палаты госпиталя. Вторая часть состоит из портретов российских военных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.