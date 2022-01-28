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Москва 24

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Культура

12:00

Шесть театров отремонтируют в столице за два года

город культура видео Иван Базанов

Шесть театров отремонтируют в Москве в ближайшие два года. Это часть региональной программы.

Работы в Театре на Малой Бронной уже идут, в планах привести в порядок театр кукол "Жар-Птица", Центр театра и кино на Поварской. Работают строители и в Театре эстрады. Обновят также театр "Практика" и помещения "Хора солистов".

За последние 10 лет в городе построили, отреставрировали и провели капитальный ремонт в 34 театрах, их переоборудовали, сделали комфортными и для актеров, и для зрителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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