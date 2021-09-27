Москвичам рассказали, каким будет горнолыжный кластер на Воробьевых горах

Горнолыжный кластер скоро появится практически в центре столицы. Уже сейчас на Воробьевых горах оборудуют трассы, а затем там появятся трамплины для профессионалов и специальные зоны для экстремалов.

О том, каким будет городской снежный курорт, когда можно будет прокатиться по склонам и как новый проект связан со спортивным советским прошлым, – в эфире телеканала Москва 24.