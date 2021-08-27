В Парке Горького проходит "Российская креативная неделя"

Примерить виртуальные кроссовки и создать собственного виртуального двойника можно на "Российской креативной неделе" в Парке Горького. Там свои новейшие разработки показали 14 креативных индустрий.

По оценкам Высшей школы экономики, сейчас в Москве 113 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются творчеством. Как они зарабатывают? И что в ближайшем будущем предложат потребителям интересного? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.