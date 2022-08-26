На Красной площади стартовал фестиваль "Спасская башня"

На Красной площади открылся Юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Он будет продолжаться до 4 сентября. В мероприятии примут участие российские, а также зарубежные оркестры и творческие коллективы, в том числе из Армении, Беларуси, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда.

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