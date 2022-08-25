Генрепетиция фестиваля "Спасская башня" прошла на Красной площади

На Красной площади состоялась генеральная репетиция фестиваля "Спасская башня".

Всего более 1,5 тысячи человек примут участие в мероприятии, среди них – военные оркестры и творческие коллективы из семи государств. В этом году зрителей ждет 10 вечерних выступлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.