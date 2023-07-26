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Первая перехватывающая парковка заработает у станции метро "Братиславская"

Первая перехватывающая парковка заработает у станции метро "Братиславская"

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У станции метро "Братиславская" заработает первая уличная перехватывающая парковка. Ранее она действовала в тестовом режиме. Теперь новый тариф будет работать для всех водителей. Этот тариф будет как и на перехватывающей парковке со шлагбаумом, только на улице.

Подобный тариф уже запущен на парковках у некоторых станций метро. Парковки обозначены специальными информационными щитами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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