Первая перехватывающая парковка заработает у станции метро "Братиславская"

У станции метро "Братиславская" заработает первая уличная перехватывающая парковка. Ранее она действовала в тестовом режиме. Теперь новый тариф будет работать для всех водителей. Этот тариф будет как и на перехватывающей парковке со шлагбаумом, только на улице.

Подобный тариф уже запущен на парковках у некоторых станций метро. Парковки обозначены специальными информационными щитами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.