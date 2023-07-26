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Столичный комплекс МКНЦ им Логинова будет работать по единому стандарту онкопомощи

Столичный комплекс МКНЦ им Логинова будет работать по единому стандарту онкопомощи

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Новый комплекс МКНЦ имени Логинова будет работать по единому стандарту онкологической помощи. В Москве завершилось строительство нового восьмиэтажного лечебно-диагностического комплекса онкоцентра.

В данный момент ведутся пусконаладочные работы. Планируется, что первых пациентов новый комплекс примет этим летом. В чем особенности нового стандарт оказания онкологической помощи?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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