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26 мая, 13:00

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Магазин постельных принадлежностей открылся в "Авиапарке"

Магазин постельных принадлежностей открылся в "Авиапарке"

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Уход из России крупных международных компаний дал шанс на развитие новым брендам. Например, компания "Ария хоум" открыла обновленный салон в торговом центре "Авиапарк". После реконструкции площадь магазина превысила 400 квадратных метров. Всего у бренда по Москве 60 салонов, в них представлено 3,5 тысячи наименований, среди которых постельное белье, полотенца, подушки, а также интерьерный декор, посуда и ароматы для дома.

Уточняется, что компания на рынке находится более 30 лет. В 2024 году она стала одним из лидеров текстильной продукции на российском рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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