Бордюр пристроят к столичным трамвайным рельсам

К столичным трамвайным рельсам пристроят бордюр. Это нужно для того, чтобы исключить заторы и опасные маневры на путях.

Во время работ планируется, что в выходные дни движение трамваев на улице с одной полосой ограничат. Пассажирам предложат варианты маршрута на автобусе. На двухполосных улицах останавливать работу трамваев не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.