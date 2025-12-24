24 декабря, 07:30Город
Новогодние подарки и предметы декора можно приобрести на площадках проекта "Зима в Москве"
Новогодние подарки и предметы декора можно приобрести на площадках городского проекта "Зима в Москве". В специальных павильонах и на фестивальных локациях представлены более 100 московских брендов.
Для столичных предпринимателей – это уникальная возможность познакомить со своей продукцией самую широкую аудиторию. Проект стартовал 1 декабря и продлится до конца февраля.
