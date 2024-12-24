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24 декабря, 13:30

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Первую игру-путешествие провели в Петровском путевом дворце

Первую игру-путешествие провели в Петровском путевом дворце

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, первая игра-путешествие в рамках проекта "Зима в Москве" прошла в Петровском путевом дворце. Кроме того, на центральной площади работает ярмарка.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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