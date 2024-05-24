Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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Новости

24 мая, 18:15

Город

Ввод автомобильного моста в районе Бегового проезда запланирован на осень 2025 года

Ввод автомобильного моста в районе Бегового проезда запланирован на осень 2025 года

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Автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда, который готов почти на треть, планируют ввести в эксплуатацию осенью 2025 года. Готовый объект будет состоять из восьми тысяч тонн металлоконструкций.

Новый мост свяжет 4 района: Филевский Парк, Пресненский, Хорошёво-Мнёвники и Хорошёвский, где проживают около полумиллиона человек. Кроме того, он разгрузит Третье транспортное кольцо, Кутузовский проспект и Шелепихинский мост. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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