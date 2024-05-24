Ввод автомобильного моста в районе Бегового проезда запланирован на осень 2025 года

Автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда, который готов почти на треть, планируют ввести в эксплуатацию осенью 2025 года. Готовый объект будет состоять из восьми тысяч тонн металлоконструкций.

Новый мост свяжет 4 района: Филевский Парк, Пресненский, Хорошёво-Мнёвники и Хорошёвский, где проживают около полумиллиона человек. Кроме того, он разгрузит Третье транспортное кольцо, Кутузовский проспект и Шелепихинский мост. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.