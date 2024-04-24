Москвичам рассказали, где можно увидеть цветение сакуры

Сезон цветения сакуры стартовал в Москве. Он будет длиться около недели, поэтому для жителей столицы составили список локаций, где можно успеть посмотреть на пышно украшенные розовыми цветами японские деревья.

Сакуру можно найти в "Аптекарском огороде", в саду биологического факультета и на аллее у главного здания МГУ, в Бирюлевском дендропарке, а также Главном ботаническом саду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.