В музее-усадьбе "Люблино" отреставрируют фасады дворца Николая Дурасова. Работы начнутся до конца июля – часть дворца уже оградили строительными лесами.

Это здание считается произведением русской усадебной архитектуры XVIII – XIX веков. После 1917 года в нем располагались школа, отделение милиции, дом культуры, а после 1945 года здание перешло Институту океанологии. Завершить все работы планируют до конца 2024 года. Во время реставрации залы дворца для посетителей закрывать не будут.

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