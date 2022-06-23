Выставка "Мамино платье" продолжила работу в Москве

В чем раньше ходили мамы, бабушки и прабабушки можно увидеть на Цветном бульваре. Там ежедневно проходят показы коллекции дизайнера Светланы Гнатуш "Мамино платье".

Также работает выставка костюма "Гений в юбке и ее эпоха". Зрители оценивают платья, которые век назад придумала знаменитый модельер Надежда Ламанова. Их воссоздали по эскизам и старым фотографиям.

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