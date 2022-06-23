Площадь у посольства Германии в Москве могут назвать в честь ЛНР

Площадь у посольства Германии в Москве могут назвать в честь Луганской Народной Республики. Такое предложение прозвучало в Мосгордуме после того, как площадка у американского диппредставительства получила имя ДНР.

О том, будут ли в столице менять адреса посольств других недружественных стран, – в эфире телеканала Москва 24.

