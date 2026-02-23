В парке "Патриот" развернулась экспозиция, посвященная быту солдат во времена ВОВ

На территории парка "Патриот" в честь 23 февраля развернулась экспозиция, которая восстанавливает картины солдатского быта во время Великой Отечественной войны.

Посетители смогут узнать, чем кормили солдат на фронте, посмотреть, чем были оборудованы госпитали в военные годы. Главным событием программы будет военно-патриотическая реконструкция февральского боя 1942 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.