В парке "Патриот" развернулась экспозиция, посвященная быту солдат во времена ВОВ
На территории парка "Патриот" в честь 23 февраля развернулась экспозиция, которая восстанавливает картины солдатского быта во время Великой Отечественной войны.
Посетители смогут узнать, чем кормили солдат на фронте, посмотреть, чем были оборудованы госпитали в военные годы. Главным событием программы будет военно-патриотическая реконструкция февральского боя 1942 года.
