Жителям столицы рассказали о работе галереи "Воробьевы горы"

Эскалаторы галереи "Воробьевы горы" накрутили около двух тысяч километров за месяц работы. Это расстояние можно сравнить с маршрутом от Москвы до Волгограда и обратно.

Три эскалатора этой галереи поднимают пассажиров на высоту 34-х метров всего за 1,5 минуты. Посетители могут посмотреть на Москву со смотровой площадки на крыше верхнего вестибюля.

Эскалаторной галерее – 60 лет, ранее она была закрыта из-за технических проблем, а теперь ее восстановили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.