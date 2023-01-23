Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Город

Жителям столицы рассказали о работе галереи "Воробьевы горы"

Жителям столицы рассказали о работе галереи "Воробьевы горы"

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в разных районах столицы

Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

Востребованность коворкинг-центров НКО в Москве выросла на 13% в 2022 году

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 35 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": плотный поток образовался на Рязанском проспекте

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Эскалаторы галереи "Воробьевы горы" накрутили около двух тысяч километров за месяц работы. Это расстояние можно сравнить с маршрутом от Москвы до Волгограда и обратно.

Три эскалатора этой галереи поднимают пассажиров на высоту 34-х метров всего за 1,5 минуты. Посетители могут посмотреть на Москву со смотровой площадки на крыше верхнего вестибюля.

Эскалаторной галерее – 60 лет, ранее она была закрыта из-за технических проблем, а теперь ее восстановили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика