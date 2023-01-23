Востребованность коворкинг-центров НКО в Москве выросла на 13% в 2022 году

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Востребованность коворкинг-центров для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в 2022 году выросла на 13%. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В 2022 году услугами коворкинг-центров НКО воспользовались 60 тысяч человек – на 13% больше, чем в 2021-м. Партнерами площадок стали уже две тысячи некоммерческих организаций", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Сеть коворкинг-центров НКО включает 11 площадок. В их стенах организации могут проводить встречи, выставки, мастер-классы и другие мероприятия. Каждый центр оборудован зонами отдыха, залами с мультимедийным оборудованием, компьютерами с интернетом и другой техникой.

Самой востребованной услугой в коворкингах НКО в 2022 году стала печать полиграфической продукции. В прошлом году там напечатали 800 тысяч листов, в то время как в 2018-м – в 2 раза меньше.

Забронировать помещение для проведения мероприятия и узнать подробнее о центрах можно на портале "Душевная Москва".

Ранее в благотворительный сервис на городском портале mos.ru была добавлена новая категория "Экология". Москвичи смогут поддержать программы по защите окружающей среды. Собранные на портале mos.ru средства направят на развитие инфраструктуры по сбору ненужных вещей.



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