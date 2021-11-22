ВДНХ и ГУМ начали готовить к Новому году

ВДНХ начали украшать к Новому году. Перед аркой главного входа уже появились светящиеся цифры "2022". На центральной аллее сияет 13-метровая праздничная ель. И уже можно прогуляться под резными арками. Добавляют ощущение приближающегося праздника огромные часы на арке перед главным павильоном. Всего на ВДНХ будет четыре сотни светящихся конструкций.

Готовятся к Новому году и в ГУМе. Там установили елки, украшенные в разных стилях. На одних висят сдержанные классические серебряные, золотые и красные шары. А на других красуются мультипликационные персонажи. И под потолком гирлянды всевозможных расцветок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.