В торговых центрах Москвы закрывают кинотеатры

В столичных торговых центрах закрывают кинотеатры. От двух точек уже отказалась одна из крупных сетей. После ухода с больших экранов голливудских новинок прибыль катастрофически упала.

Правительство готово выделить на развитие российского кинопроизводства миллиарды рублей, но кинотеатры при этом остались без господдержки. Доживут ли кинозалы до зимы только на российских премьерах? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.