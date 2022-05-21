В Москве стартовала акция "Ночь музеев". 230 мероприятий запланировано в столице на 110 площадках.

Торжественно открыли акцию в Историческом музее. В эти дни он празднует свое 150-летие. Отмечается, что "Ночь музеев" пройдет в привычном формате и без ковидных ограничений. Но также к мероприятиям можно присоединиться онлайн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.