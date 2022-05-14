В Москве открывается сезон летних кинотеатров

В Москве 14 мая открывается сезон летних кинотеатров. Там ежедневно будут показывать по два фильма от классики прошлого века до современных кинокартин.

Начинать работу киноплощадки будут в 20:30, а закрываться – ближе к часу ночи. Сеансы проводятся в столичных парках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.