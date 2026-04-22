Большая очередь выстроилась у входа в Японский сад в Москве

У входа в Японский сад в Москве выстроилась большая очередь. Там сейчас цветет сакура, и каждый год это явление притягивает на ВДНХ толпы посетителей. Сезон продлится до конца апреля – то есть, еще около недели.

В Москве, кроме Японского сада, цветение сакуры можно увидеть в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", Бирюлевском дендропарке, а также на аллее между главным зданием МГУ и смотровой площадкой на Воробьевых горах.

