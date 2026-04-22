Лучшие молочные продукты выберут участники проекта "Активный гражданин"

Москвичи выбирают молочные продукты в рамках проекта "Московское качество". Голосование проходит на платформе "Активный гражданин", где жители могут определить лучшие молоко, кефир и йогурт среди крупных производителей и локальных брендов.

Организаторы отмечают, что такой формат помогает оценить спрос и влияет на качество продукции в магазинах. Принять участие может любой житель столицы с подтвержденным аккаунтом на портале mos.ru. Победители получат знак "Московское качество", а участникам начислят баллы программы "Миллион призов".

