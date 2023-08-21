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21 августа, 23:30

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Выставка о транспорте Москвы открылась в "Манеже" в рамках МУФ

Выставка о транспорте Москвы открылась в "Манеже" в рамках МУФ

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Транспортные новинки Москвы покажут на выставке "Станция Манеж" в рамках МУФ

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Транспортные новинки столицы показывают на выставке на "Станции Манеж" в рамках столичного урбанфорума. Интерактивные стенды расскажут о будущем московской системы транспорта: о новых магистралях, городских вокзалах и транспортных направлениях.

Где на выставке можно попасть в кабину машиниста и покататься на мототрассе? Сколько тематических зон на выставке и чему они посвящены? Где на экспозиции находится самая большая транспортная голограмма? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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