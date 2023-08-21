Выставка о транспорте Москвы открылась в "Манеже" в рамках МУФ

Транспортные новинки столицы показывают на выставке на "Станции Манеж" в рамках столичного урбанфорума. Интерактивные стенды расскажут о будущем московской системы транспорта: о новых магистралях, городских вокзалах и транспортных направлениях.

Где на выставке можно попасть в кабину машиниста и покататься на мототрассе? Сколько тематических зон на выставке и чему они посвящены? Где на экспозиции находится самая большая транспортная голограмма? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.