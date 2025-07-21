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21 июля, 07:45

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить 21 июля в рамках "Лета в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить 21 июля в рамках "Лета в Москве"

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Проект "Лето в Москве" продолжает приглашать жителей и гостей столицы на разнообразные мероприятия. Например, 21 июля можно посетить большой московский цирк на проспекте Вернадского, где проходит фестиваль "Идол-2025".

На арене выступают артисты из разных стран в жанрах жонглирования, акробатики, воздушной гимнастики, джигитовки и клоунады. Участников оценивают зрители, профессиональные цирковые деятели и представители СМИ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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