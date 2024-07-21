Перехватывающую парковку откроют у метро "Некрасовка"

Перехватывающая парковка появится у самой восточной станции метро – "Некрасовки". Чтобы стоянка была бесплатной, нужно совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД. При этом первая должна начаться на ближайшей к парковке станции.

Еще две таких парковки откроют у станций метро "Крылатское", а также около "Калужской" и "Воронцовской". Оставить машину на них можно будет с 05:30 до 02:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.