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21 июля, 15:30

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Перехватывающую парковку откроют у метро "Некрасовка"

Перехватывающую парковку откроют у метро "Некрасовка"

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Перехватывающая парковка появится у самой восточной станции метро – "Некрасовки". Чтобы стоянка была бесплатной, нужно совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД. При этом первая должна начаться на ближайшей к парковке станции.

Еще две таких парковки откроют у станций метро "Крылатское", а также около "Калужской" и "Воронцовской". Оставить машину на них можно будет с 05:30 до 02:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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