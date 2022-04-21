Альпийская смородина зацвела в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино"

В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" зацвела альпийская смородина. Ее часто используют для создания живой изгороди. Это кустарник из семейства крыжовниковых.

Растение любит берега рек, поляны, лесные опушки. Цветение продлится примерно до июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

