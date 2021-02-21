Мужчину с пумой заметили в Кунцевском парке Москвы

В Сети показали, как мужчина выгуливает пуму в Кунцевском парке. Намордник и поводок, по мнению хозяина, питомцу ни к чему.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что эта пума не является дикой кошкой, но подходить к ней все равно не желательно.

На Минском шоссе столкнулись 4 машины. Один из автомобилей отбросило на обочину.

В подмосковной Балашихе загорелся склад. Он находится на улице Автозаводская. Площадь пожара – 300 квадратных метров. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

