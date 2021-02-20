Три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в подмосковных Химках

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Три человека пострадали в столкновении грузового автомобиля и автобуса с сотрудниками больницы № 119 в подмосковных Химках. Об этом сообщает ТАСС.

"В результате ДТП также травмы различной степени тяжести получили три человека", – уточнил собеседник информагентства.

По данным Главного управления МВД России по Московской области авария произошла после того, как водитель грузовика Hyundai Porter не справился с управлением. Сообщается, что мужчина погиб.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются, начата проверка.

Об аварии с участием грузовика и автобуса стало известно вечером 20 февраля. На момент столкновения в транспортном средстве было 40 человек. В районе, где произошел инцидент, работают сотрудники ГИБДД.

