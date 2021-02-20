Три человека погибли в ДТП с поездом и машиной в Брянской области

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Три человека погибли, еще двое были доставлены в больницу после столкновения машины и поезда в Брянской области. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Примерно в 13:37 на 163-м километре перегона станций Ржаница – Сельцо на железнодорожном переезде произошло ДТП. В аварию попали электропоезд сообщением Жуковка – Брянск и автомобиль ВАЗ-2110.

"В результате две женщины и один мужчина скончались на месте происшествия, два пассажира доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее грузовой состав сошел с рельсов в Забайкалье. Сход вагонов поезда произошел на станции Нанагры.