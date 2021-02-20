В Химках грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим сотрудников больницы

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В подмосковных Химках грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим сотрудников больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Химках столкнулись грузовой автомобиль и автобус ФМБА, перевозивший сотрудников 119-й больницы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия погиб водитель грузовика. Всего в автобусе было 40 человек, данных о пострадавших пассажирах не поступало.

В настоящее время на место прибыли сотрудники ГИБДД, выясняется причина аварии.

Ранее три человека погибли в ДТП с поездом и машиной в Брянской области. В аварию попали электропоезд сообщением Жуковка – Брянск и автомобиль ВАЗ-2110.