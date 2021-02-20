СК проводит проверку после ДТП в Нижнем Новгороде с двумя погибшими

16:14
Фото: СК РФ
Управление Следственного комитета России по Нижегородской области организовало доследственную проверку после ДТП с двумя погибшими, причиной которого мог стать неубранный снег. Об этом говорится на сайте регионального СУ СК РФ.
Как уточняется, утром в субботу на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и пострадали еще трое. При этом в СМИ уточняется, что причиной трагедии мог стать неубранный снег на проезжей части", – говорится в сообщении.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Ранее пять человек погибли в аварии с участием автобуса в Иркутской области. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Авария произошла на трассе А331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск. По предварительным данным, легковушка столкнулась с грузовиком, после чего в нее влетел автобус.
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