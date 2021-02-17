Число погибших в ДТП с автобусом в Иркутской области увеличилось до пяти

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Число погибших в ДТП с участием рейсового автобуса, грузовика и автомобиля в Иркутской области увеличилось до пяти. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как передает ТАСС, еще одну жертву аварии обнаружили во время разбора поврежденной легковушки.

"Предварительно, это 22-летняя девушка", – сообщили в МВД.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Сотрудники СК и прокуратуры начали доследственные проверки.

Авария случилась около 04:00 (23:00 по московскому времени 16 февраля) на трассе А331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск. По предварительным данным, легковушка столкнулась с грузовиком, после чего в нее влетел автобус.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате аварии. Жертвами ДТП стали водитель автобуса и три человека из легковушки.