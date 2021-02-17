Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Иркутской области

03:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием рейсового автобуса, грузовика и автомобиля произошло в Иркутской области. Об этом пишет "Интерфакс".
По данным регионального главка МВД, авария случилась около 04:00 (23:00 по московскому времени 16 февраля) на трассе А331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск.
"В результате аварии погибли четыре человека – это водитель автобуса и три человека, находившихся в автомобиле Toyota Ipsum", – сообщили в МВД.
Там отметили, что в автобусе на момент аварии находились порядка 25 пассажиров. Все они были отправлены в Братск на попутном автобусе.
"Некоторые из них (пассажиров автобуса. – Прим. Ред.) могли получить травмы", – подчеркнули в ведомстве.
На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Причины аварии и информация о пострадавших уточняются.
"По предварительным данным, автомобиль Toyota Ipsum столкнулся с припаркованным грузовым транспортом, после чего с автомобилем столкнулся автобус", – заявили в МВД.
Ранее ДТП с участием автобуса произошло в индийском штате Мадхья-Прадеш. В результате случившегося погибли не менее 47 человек.
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