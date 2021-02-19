Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Хабаровском крае. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС.

Авария произошла утром 19 февраля по местному времени на 86-м километре федеральной трассы А-376 в районе села Елабуга. По данным ведомства, автобус следовал по маршруту Хабаровск – Троицкое.

"Предположительно, он (автобус. – Прим. Ред.) съехал в кювет", – заявили в МЧС.

В салоне автобуса на момент аварии находились 16 пассажиров и водитель. В результате аварии пострадали три человека. Двое из них получили легкие и средние травмы, один мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в краевую больницу в Хабаровске.

Пассажиры автобуса были отправлены в Троицкое на попутном транспорте. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5 человек погибли в аварии с участием автобуса в Иркутской области. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.