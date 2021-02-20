Жителей столицы пригласили отметить День экскурсовода на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичей и гостей города 21 февраля пригласили на ВДНХ отметить День экскурсовода. Для посетителей подготовили образовательные экскурсии по территории выставки, музею ВДНХ, центрам "Космонавтика и авиация", "Слово" и "Москвариум", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, тематические программы будут посвящены истории страны и самой выставки, славянской письменности, отечественной космонавтике.
"Интересно будет и взрослым, и детям. На территории комплекса много музейных и образовательных пространств, здесь всегда достаточно вариантов, как провести насыщенный день. А 21 февраля при желании можно успеть сразу на несколько экскурсий", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Так, познавательный тур по территории ВДНХ начнется в 15:30, сбор посетителей около инфоцентра в левом крыле арки главного входа.
В центре "Космонавтика и авиация" мероприятия начнутся в 17:00, 18:00 и 19:30.
В 15:00 в лектории "Кулибин Про" состоится встреча "Удаленная техподдержка: как с Земли ремонтируют космическую технику".
В музее ВДНХ в 12:00 и 18:00 будут начинаться экскурсии, посвященные выставке. Участникам необходимо заранее зарегистрироваться.
Все, кто купил билет на основную экспозицию центра славянской письменности "Слово", смогут бесплатно побывать на экскурсии "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней". Начало в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30. Предварительная регистрация не нужна.
В День экскурсовода горожан приглашает центр океанографии и морской биологии "Москвариум". Чтобы поучаствовать в экскурсии, нужно купить билет на посещение экспозиции. Сеансы намечены на 11:00, 16:00 и 18:00. Желающим необходимо записаться по телефону 8 (499) 677-77-77.
Отдельный тематический тур о русской военной истории пройдет в музее кукол. Он начнется в 14:00. Для участия необходимы билет на посещение экспозиции, а также предварительная запись по телефону 8 (985) 420-81-55.
19 февраля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась выставка "Первые в мире", посвященные космическим достижениям СССР.
Экспозиция состоит из трех тематических разделов. В первом из них под названием "Человеку путь открыт!" гости выставки смогут ознакомиться с плакатами, которые посвящены советской космической программе. Второй раздел под названием "Да будет мир!" расскажет о влиянии космических полетов на повседневную жизнь. А в третьем разделе "Сыны Октября – пионеры Вселенной!" посетители увидят самые яркие образцы агитационного плакатного искусства СССР.
Экспозиция размещена в подкупольном пространстве павильона "Космос". Попасть на выставку можно по билету на основную экспозицию павильона.
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