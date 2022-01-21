Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Столичных автомобилистов попросили по возможности пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

Ранее горожан предупредили, что в Москву пришел циклон "Ида". Погода в столичном регионе в ближайшие дни будет определяться метелью и умеренной температурой воздуха ниже 0 градусов.

По данным центра погоды "Фобос", в пятницу, 21 января, в Москве может выпасть до 5–7 миллиметров осадков. Ожидается, что в столице усилится ветер (порядка 10 метров в секунду), возможна метель с ухудшением видимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.