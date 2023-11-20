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20 ноября, 07:15

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Москвичам рассказали о работе сервиса "Помощь при переезде по программе реновации"

Москвичам рассказали о работе сервиса "Помощь при переезде по программе реновации"

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Столичные власти напомнили о работе сервиса "Помощь при переезде по программе реновации". Им могу воспользоваться те москвичи, кому новая квартира досталась по программе реновации.

Данной услугой в 2023 году воспользовались более 8,5 тысячи семей. Чтобы заказать грузчиков и грузовой автомобиль, нужно направить заявление через сервис.

Также можно оставить заявку в центре информирования по переселению. Это можно сделать после заключения договора на новую квартиру. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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